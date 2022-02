Sassuolo, scomparso a 93 anni don Erio Bortolotti

A distanza di pochi giorni dalla scompara di don Menozzi, la Chiesa sassolese piange un altro storico sacerdote: è infatti deceduto all'età di 93 anni. Don Erio Bertolotti, per quasi 50 anni sacerdote al servizio della parrocchia di San Giorgio

Originario della Bassa Reggiana, don Bertolotti era sttao parroco anche a Casalgrande e a Mandrio per una decina danni, dopo l’ordinazione, prima di arrivare a Sassuolo nel 1965. Insegnante presso le scuole cittadine per 20 anni, è stato viceparroco di San Giorgio dal 1965 al 2014, oltre che assistente della sezione dell’Unitalsi cittadina dal 1990 al 2010. Dopo il ritorio per limiti d'età viveva della Casa della Carità di via Cimarosa.

“Un vero e proprio pastore, capace di seguire la nostra città con attenzione e dedizione, sempre lontano dai riflettori ma vicino alle persone”. Il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ricorda con queste parole il sacerdote. “Insegnante – prosegue il Sindaco – parroco ed assistente dell’Unitalsi: lascia un enorme vuoto in tutta la città. Ai suoi famigliari ed ai tanti amici vanno le più sincere e sentite condoglianze da parte mia, di tutta l’Amministrazione comunale e dell’intera città di Sassuolo”.