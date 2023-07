Sassuolo piange don Umberto Lumetti, per 43 anni alla Madonna di Sotto

“Questa mattina Sassuolo si è risvegliata più povera: la nostra città perde un punto di riferimento, umano e spirituale. Don Umberto è stato un amico mio personale e di tantissimi sassolesi, sempre disponibile e gentile, che non si è mai tirato indietro nell’aiutare chi veramente aveva bisogno”.

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ricorda Don Umberto Lumetti, sacerdote da 43 anni al servizio nella parrocchia di Madonna di Sotto, scomparso nella notte all’Ospedale di Baggiovara.

“Assieme al fratello Don Achille – prosegue il Sindaco – Umberto ha contribuito a creare e rendere forte la nostra comunità, lasciando in tutta Sassuolo un ricordo indelebile. Ai tanti amici che lascia, ai famigliari ed alla parrocchia di Madonna di Sotto vanno le più sincere e sentite condoglianze a nome mio e della Giunta al completo oltre che dell’intera città di Sassuolo”

Umberto Lumetti era nato a San Cassiano il 18 aprile 1935 e aveva ricevuto l’ordinazione presbiterale il 19 giugno 1963. Lo scorso 29 giugno, a Sassuolo, aveva festeggiato i sessant’anni di Messa. Membro dell’Istituto secolare dei Servi della Chiesa, don Lumetti è stato direttore della Casa “San Giuseppe Cafasso” a Corciano (PG) dal 1963 al 1973, cappellano al penitenziario di Pianosa (LI) dal 1974 al 1978, vice-direttore della Casa di accoglienza dei Servi della Chiesa a Baggiovara (MO) dal 1978 al 1982. In diocesi è stato vicario parrocchiale a Madonna di Sotto in Sassuolo dal 1980, in aiuto al fratello sacerdote don Achille (venuto a mancare il 2 marzo 2015) e la sua collaborazione pastorale è durata oltre 40 anni. Inoltre don Umberto dal 1998 al 2018 è stato cappellano dell’ospedale di Sassuolo.

Nel pomeriggio di lunedì 31 luglio la salma di don Umberto viene trasferita nella chiesa di Madonna di Sotto a Sassuolo, dove alle ore 19 verrà recitato il Rosario in suffragio; nella giornata di martedì ivi si terranno pure la preghiera del Rosario e la Celebrazione eucaristica. La santa Messa delle esequie sarà celebrata sempre nella stessa chiesa parrocchiale mercoledì 2 agosto alle ore 10. Dopo il funerale la salma di don Lumetti sarà sepolta nel cimitero di San Cassiano, dove riposano i genitori e i fratelli don Achille e padre Romolo.