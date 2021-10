Lutto a Campogalliano, è morto il dottor Franco Furini

Si è spento a 67 anni Franco Furini, Medico di medicina generale a Campogalliano. Furini era rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta in bicicletta sulle montagne reggiane, lo scorso 24 aprile: da allora non si era più ripreseo, fino alla triste notizia.

L’Azienda USL di Modena esprime profondo cordoglio per la scomparsa, avvenuta ieri: "Il dottor Furini ha intrapreso l’attività di medico di famiglia nel 1982: da allora, si è sempre dedicato all’assistenza ai suoi pazienti con grande spirito di servizio, competenza e dedizione. Figura “storica” a Campogalliano, stimato da tutti per il valore e le doti umane che incarnava, Furini lascia un grande vuoto in chi lo ha conosciuto: ai famigliari, ai colleghi e agli amici, le più sentite condoglianze dell’Ausl".

Anche la sindaca Paola Guersoni ha voluto ricordare la figura del professionista: "Esprimiamo innanzitutto le nostre condoglianze alla sua famiglia, a cui ci stringiamo affettuosamente, e agli stessi medici, soprattutto a coloro che col dottor Furini hanno trascorso tanta parte della loro vita professionale, in una ben visibile comunione d'intenti. Per il dottor Furini, la comunità intera prova un fortissimo senso di gratitudine. Arrivato a Campogalliano giovanissimo, nel lontano 1982, ha speso davvero tutta la sua vita per la cura di migliaia di adulti e bambini (svolgeva anche la funzione di pediatra, all'inizio), cura del corpo e della mente. Come non ricordare, infatti, anche la sua giovialità, l'attenzione a chiamarti per nome, il burbero sorriso e la voce pimpante con cui accoglieva i suoi pazienti, il piglio con cui saliva in auto o in sella alla sua bicicletta per raggiungere gli ammalati a casa, la sua disponibilità a fare ben più del dovuto? Già in età da pensione, avrebbe lavorato fino all'ultimo giorno possibile, prima del pensionamento per raggiunti limiti massimi di età, perché considerava il suo lavoro una missione, ma il disegno della sua vita ha previsto un finale un po' diverso. Il dolore di questo momento nulla può, tuttavia, sulla gioia intima e profonda che la nostra comunità prova e proverà a lungo grazie alla relazione vera e duratura che ha avuto col suo dottore".