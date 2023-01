Addio a Gabriele Bettelli, storico attivitsa delal sinistra modenese

"Gabriele 'Lele' Bettelli non c'è più. Perdiamo un uomo, un amico, un compagno di grande umanità e intelligenza. Uomo di grande cultura, dirigente UISP e dirigente della sinistra, attualmente responsabile organizzazione di Articolo Uno, sempre impegnato per la giustizia sociale e per un mondo migliore".

A dare l'annuncio online della scomparsa di Gabriele Bettelli è proprio Articolo Uno, partito nel quale militava. "È un vuoto incolmabile ma ci ha lasciato tanti insegnamenti di cui faremo tesoro. Un grande abbraccio a Stefania, a Romana e a tutti i suoi cari. Ciao Lele, ti abbiamo voluto bene e sempre te ne vorremo", commenta il partito modenese.

Anche i segretari locali del Partito Democratico, Roberto Solomita e Federica Venturelli, esprimono codoglio: "La notizia della morte di Gabriele ‘Lele’ Bettelli lascia un senso di tristezza in tutta la comunità Dem modenese. Esprimiamo le più sentite condoglianze ai famigliari e ai cari, ci mancheranno la sua umanità, la sua intelligenza e generosità politiche.