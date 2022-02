Malore fatale, morto a 72 anni il noto imprenditore Gian Carlo Cerchiari

E' deceduto nelle scorse ore, all'età di 72 anni, Gian Carlo Cerchiari, imprenditore molto conosciuto sul territorio. Cerchiari si trovava in vacanza alle Maldive quando è stato colto da un malore: ricoverato presso l'ospedale locale, purtroppo non ce l'ha fatta.

Impegnato in aziende del settore dell’informatica e del biomedicale, Cerchiari vanta anche un passato in imprese che sono cresciute sino ad avere una rilevanza nazionale come la società di sorveglianza La Patria.

Era molto conosciuto anche per aver ricoperto diverse cariche sia a livello associativo presso la CNA (era presidente in carica della sede di Formigine, oltre ad esserne stato per diversi anni vicepresidente provinciale) che in enti (già componente della giunta della Camera di Commercio) e società di scopo come Democenter, di cui ha retto la Presidenza.

“Ma non è solo l’imprenditore che piangiamo – commenta Claudio Medici, presidente provinciale di CNA – è soprattutto l’uomo. Una persona che ci mancherà per la sua carica umana e che non dimenticheremo, perché il suo impegno è stato determinante per la nostra Associazione. Per questo ci stringiamo alla famiglia in questo momento di immenso dolore”.

Anche la Camera di Commercio di Modena esprime" profondo cordoglio" per la scomparsa del 72enne. Il Presidente Molinari, i consiglieri, i membri di Giunta, la Direzione ed il personale della Camera di Commercio sono vicini alla famiglia per il grave lutto e formulano le più sentite condoglianze.