Scomparso a 73 anni l'ex consigliere comunale Pierluigi Taddei

Nelle scorse ore si è spento a causa di un malore Pierluigi Taddei, modenese ben noto in città per le sue molteplici attività, e conosciuto da tutti semplicemente come Gigi. Aveva 73 anni ed era in pesnione ormai da diverso tempo, dopo l'attività di investigatore privato svolta presso una nota agenzia modenese.

Negli scorsi anni aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale per la destra locale, prima a Formigine con Alleanza Nazionale, poi a Modena dal 2009 e il 2014 con Lega Nord e Popolo delle Libertà - Forza Italia.

La sua vera passione non era però quella della politica, bensì quella del teatro e della narrativa. Scrittore di libri gialli, dopo il pensionamento aveva coltivato l'attività di commediografo e sceneggiatore, scrivendo diversi testi teatrali poi andati in scena allo Storchi di Modena.

“Un uomo vivace e attivo, che accanto al lavoro ha coltivato diverse attitudini e talenti sulla scena culturale, senza rinunciare a impegnarsi direttamente anche nella politica cittadina”. Così il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi hanno espresso cordoglio per la morte dell'ex consigliere comunale.

Oggi alle 17.30 la cerimonia funebre presso Terracielo a Modena.