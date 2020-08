Giornalismo, si è spento a 94 anni il modenese Arrigo Levi

E' deceduto nelle scorse ore Arrigo Levi, modenese, giornalista e scrittore di fama nazionale. Levi, 94 anni compiuti il mese scorso, è stato certamente fra le firme più prestigiose del giornalismo italiano del '900 e un volto noto della Rai a partire dagli anni '80.

Nato a Modena il 17 luglio 1926, membro di un'agiata famiglia della comunità ebraica - costretta alla fuga in Argentina dopo l'emanazione delle leggi razziali da parte del regime fascista - la lunga carriera giornalistica di Arrigo Levi inizia nel paese sudamericano: a Buenos Aires è direttore di "Italia Libera", organo antifascista dell'emigrazione italiana.

Rientrato in Italia, dal 1946 al 1948 è direttore della "Gazzetta di Modena"; dal 1951 al 1953 è corrispondente da Londra per la "Gazzetta del Popolo"; dal 1953 al 1959 è corrispondente da Roma per il "Corriere di Informazione". Dal 1960 al 1966 è a Mosca come corrispondente prima del "Corriere della sera" e in seguito di "Il Giorno". Dal 1966 al 1968 è conduttore del telegiornale Rai. Dopo essere stato inviato speciale dal 1969 al 1973 per "La Stampa", dal 1973 al 1978 è redattore capo sempre a "La Stampa" e "Stampa sera". Dal 1979 al 1983 cura la rubrica dei problemi internazionale del "Times". Nel 1988 diviene capo editorialista del "Corriere della sera".

Numerosi e di successo i programmi televisivi della Rai che lo vedono protagonista in veste di conduttore o giornalista: "Tam tam" (1981), "Punto sette", "Punto sette, una vita" e "Tivù tivù" (1982-1987). E ancora, il programma settimanale Rai "I giorni dell'infanzia" (1993), "Emozioni Tv" (1995) e "Gli archivi del Cremlino" (1997) di cui è anche autore con Raffaello Uboldi. Nel 1999 conduce su RaiUno "C'era una volta la Russia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tante anche le onorificenze ottenute da Arrigo Levi: nel 1992 è stato nominato Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana e nel 1999 Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. Nel 1987 è stato insignito del Premio Trento per il giornalismo; nel 1995 del Premio Luigi Barzini come miglior corrispondente dell'anno; nel 2001 del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo; nel 2004 il Premio Procida-Isola di Arturo-Elsa Morante per la saggistica; nel 2006 il Premio Guidarello (2006).