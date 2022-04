Scomparso Giovanni Nora, gestore del ristorante "Da Enzo"

Si è spento nelle scorse ore un volto molto noto a Modena, quello di Giovanni Nora. Ristoratore da lunga data, era il titolare del ristorante "Da Enzo", locale situato in via Coltellini (accanto a piazza Mazzini) conosciutissimo per essere alfiere della tradizione culinaria modenese più "genuina". L'atmosfera di una volta e i piatti tipici che contraddistinguono il ristorante lo hanno infatti reso particolarmente apprezzato da modenesi e turisti.

Lo scorso anno, costretto alle chiusure dettate dalla pandemia, aveva rilevato e aperto anche un bar, l'Argi,s di Piazzale San Domenico.

Nora era purtroppo malato da tempo e nelle scorse ore è venuto a mancare. Lascia moglie e tre figli, oltre all'affetto di tanti concittadini. La camera ardente è stata allestita presso il Policlinico di Modena le esequie si terranno domani alle 15.30 presso la Pieve di Nonantola, sua città di origine.