E' morto l'architetto Italo Rota, 'padre' del progetto di Ago Modena Fabbriche Culturali

E' morto a Milano sabato 6 aprile, all’età di 70 anni, l'architetto Italo Rota, che ha firmato tra le altre cose il Museo del Novecento in piazza Duomo a Milano. A Modena è conosciuto per aver realizzato - insieme al collega Carlo Ratti dello studio di design e innovazione CRA, al docente di restauro architettonico Francesco Doglioni e alla Società Politecnica - Il masterplan del nuovo polo culturale AGO Modena Fabbriche Culturali, uno dei progetti culturali più importanti e significativi degli ultimi anni a livello nazionale.

Il masterplan - per un'area di oltre 22mila metri quadrati - riconsegnerà all'ex capitale estense un luogo imponente, trasformato in laboratorio di produzione culturale, che ospiterà numerosi enti in grado di lavorare in maniera interdisciplinare: la Fondazione Modena Arti Visive, i Musei Universitari, il Museo della Figurina, oltre al Centro Interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities DHMoRe ed il centro internazionale per la didattica innovativa Future Education Modena, che hanno già sede qui.

Chi era Italo Rota

Figura tra le più interessanti e poliedriche della scena architettonica italiana, Italo Rota si è laureato nel 1982 al Politecnico di Milano, formandosi prima presso lo studio di Franco Albini e in seguito in quello di Vittorio Gregotti. Alla fine degli anni ottanta, si trasferisce a Parigi, dove firma la ristrutturazione del Museo d'Arte Moderna al Centre Pompidou con Gae Aulenti, le nuove sale della scuola francese alla Cour Carré del Louvre, l'illuminazione della cattedrale Notre Dame e lungo Senna e la ristrutturazione del centro di Nantes.

Torna in Italia a metà degli Anni Novanta e l'attività del suo nuovo studio milanese inizia a spaziare dal masterplan al product design, in progetti che si caratterizzano per la scelta di materiali innovativi, tecnologie all'avanguardia e approfondita ricerca sulla luce. Spiccano nella sua produzione la promenade del Foro Italico a Palermo (Medaglia d'Oro all'Architettura Italiana per gli Spazi Pubblici 2006) e il Museo del Novecento nel Palazzo dell'Arengario in Piazza Duomo a Milano (2010).

Oltre alla Francia, sono numerose le opere realizzate in ambito internazionale, come la Casa Italiana alla Columbia University, New York (1997); il Tempio Indù a Mumbay (2009); il Chameleon Club al Byblos Hotel, Dubai (2011).