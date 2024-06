Scomparso Luigi Caprari, il noto imprenditore si è spento a 87 anni

Ieri, lunedì 3 giugno, è mancato all’affetto dei suoi cari Luigi Caprari, di 87 anni. Seppur lontano dai riflettori, Caprari è stato protagonista di un'epopea imprenditoriale di assoluto livello, che ha dato respiro e prestigio internazionale all'omonima azienda modenese.

Arrivato a Modena da ragazzo negli anni ’50, agli esordi del percorso di successo della società "Caprari", egli fu subito coinvolto dal padre Amadio, fondatore dell’azienda “Idromeccanica Caprari” per le sue innate doti di tecnico progettista e fine organizzatore. Difatti a lui si debbono i primi progetti innovativi delle pompe per agricoltura e municipalità che hanno reso l’azienda famosa nel mondo dell’acqua. Ma anche le filiali commerciali in Europa ed il network commerciale strutturato, che ha diffuso il brand Caprari nel mondo e lo ha reso pilastro di quello che oggi è il gruppo Wateralia.

"Luigi Caprari era persona che non amava la notorietà od i riflettori, ma certamente godeva quella stima naturale e spontanea che si riconosce soltanto a chi si ammira perché induce sincero rispetto, professionale ma soprattutto personale", lo ricordano i famigliari.