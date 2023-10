Addio al cavalier Mario Boni, fondatore del Picchio Rosso di Formigine

E' venuto a mancare nelle scorse ore, all'età di 88 anni, Mario Boni. Molto conosciuto per essere stato il fondatore del Picchio Rosso, la storica discoteca nata a Formigine nel 1976 e divenuta simbolo in tutta Italia, Boni ha innovato il mondo del divertimento.

Appassionato di musica e di arte, grazie al suo lavoro ha portato a Formigine ospiti del calibro di Vasco Rossi, che proprio al Picchio Rosso ha mosso i suoi primi passi come musicista, Raffaella Carrà, Mina, Renato Zero, Tina Turner, Donna Summer, Ray Charles e tanti altri.

“Apprendiamo con dolore della scomparsa del Cav. Boni - ha commentato il sindaco di Formigine Maria Costi - Anche lo scorso settembre, come ormai da otto anni, insieme all’Assessore Corrado Bizzini lo abbiamo incontrato in occasione del Remember Picchio Rosso, grande festa che inaugura il Settembre formiginese e che richiama le tantissime persone che ancora oggi ricordano la sua creazione con affetto e malinconia, memori dei momenti vissuti in gioventù. Il nostro pensiero pensiero va alla famiglia di Mario Boni, ai tantissimi amici, a coloro che, come noi, continueranno a ricordarlo: la sua eredità, come quella del "suo" Picchio Rosso, resterà con noi”.