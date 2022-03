L'Avis di Modena piange Mario Malagoli, volto storico dell'associazione

Il 25 marzo è deceduto Mario Malagoli, socio Avis dalla fine degli anni 50, attivissimo collaboratore e componente del consiglio dell’Avis Comunale di Modena già dai primi anni del 1960. In Avis è stato attivamente impegnato per la promozione dell’associazione presso il mondo sportivo (era un grande appassionato di Rugby), la società civile e le aziende diventando anche il coordinatore dei gruppi aziendali Avis, risorsa indispensabile per poter far fronte alle richieste urgenti di sangue da parte degli ospedali.

Assieme alla moglie Carla attivò il percorso di educazione alla solidarietà, al dono del sangue ed agli stili di vita presso le scuole elementari e medie della città e, grazie a loro, si cominciò a sperimentare la proposta diretta alla donazione di sangue presso gli ultimi anni dell’Istituto Enrico Fermi di Modena.

Il presidente Antonio Ragazzi commenta: "Di lui ricordiamo anche la disponibilità a portare, sul suo motorino, tutto il materiale promozionale, i calendari, i primi giornalini Avis presso le scuole, le fabbriche e le parrocchie presenti nel territorio modenese essendo un convinto testimone dell’apertura di Avis a tutti senza preclusioni di fede, di credo partitico e sindacale, di provenienza e di razza. Questo è stato Mario: sempre sorridente e disinteressato, ha portato un grandissimo ed indimenticabile contributo alla crescita di Avis avviandola ai traguardi odierni. Grazie Mario, sarai sempre UNO di noi".