Scoparso a soli 65 anni il sindacalista Maurizio Brighenti

Lutto alla Cisl Emilia Centrale. È scomparso ieri Maurizio Brighenti, responsabile Cisl nelle zone di Vignola e Castelfranco Emilia. Avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 26 aprile; lascia la moglie Carla e il figlio Davide.

Dipendente statale, Brighenti è entrato in Cisl nel 1989 come rappresentante sindacale del pubblico impiego. Nel 1999 è stato eletto nella segreteria confederale, dove è rimasto fino al 2011, quando ha assunto l’incarico di responsabile Cisl per le zone di Vignola e Castelfranco Emilia.

«Abbiamo perso un amico, collega e sindacalista di valore», afferma la segretaria generale della Cisl Emilia Centrale Rosamaria Papaleo esprimendo le condoglianze alla famiglia di Maurizio Brighenti.

I funerali saranno celebrati domani alle 11 nelle camere ardenti del policlinico di Modena.