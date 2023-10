Scomparso a soli 56 anni Modesto Amicucci, consigliere comunale a Castelfranco

Nella giornata di ieri è venuto a mancare all'età di soli 56 anni Modesto Amicucci. Un nome molto noto a Piumazzo, dove risiedeva, e in tutta Castelfranco Emilia. Amicucci era infatti consigliere comuale, capogruppo della lista "Liberi di scegliere". Era stato candidato sindaco del centrodestra nel 2019 e da tempo era impegnato nelle fila del centrodestra, al pari della moglie Cristina Girotti Zirotti, storica rappresentante locale della Lega.

Luogotenente della Guardia di Finanza di Bologna da qualche tempo in pensione, era stato insignito anche del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Immediato il cordoglio della comunità castelfranchese, anche attraverso le parole del sindaco Giovanni Gargano: "Mi stringo al dolore dei famigliari, amici e conoscenti, a nome di tutta la Giunta e dell'Amministrazione, per la scomparsa del Consigliere Comunale Modesto Amicucci nonché candidato Sindaco nel 2019. Sentite e sincere condoglianze". Gargano ha aggiunto: "Un avversario politico che non mi ha fatto mai mancare la sua stima personale e vicinanza in momenti difficili della mia vita. Non ci siamo mai risparmiati nel confronto, a volte anche aspro, ma ci siamo sempre rispettati sul piano personale come dovrebbe essere la Politica. Ci accomunava l'essere entrambi Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana e custodi del significato profondo dei valori che per noi rappresenta questa Onorificenza. Voglio ricordarlo con questa foto che ha rappresentato per noi un momento felice insieme: la consegna, in Prefettura di Modena, del suo Cavalierato al Merito della Repubblica Italiana. Un abbraccio a sua moglie Cristina".