Covid, morto a 67 anni il noto otorino Giorgio Guidetti

Originario di Reggio, ha lavorato in diverse strutture pubbliche e private del modenese. Era anche presidente della Società Italiana di Vestibologia

Dopo un lungo ricovero per un'infezione da coronavirus è deceduto oggi il dott. Giorgio Guidetti, 67 anni, che da tempo era ricoverato in gravi condizioni presso il Policlinico di Modena. Guidetti è stata una figura di assoluto rilievo nel panorama della Vestibologia, dell’Otorinolaringoiatria che si occupa delle patologie del vestibolo, tra cui vertigin e labirintiti. Da sette anni era, non a caso, presidente della Società Italiana di Vestibologia.

Originario di Reggio Emilia, laureatosi a Modena e specializzatosi anche a Milano, Guidetti ha trascorso la parte più significativa della sua vita professionale proprio a Modena. Negli anni ha lavorato presso l'Ospedale Ramazzini di Carpi e il Policlinico, per poi passare al settore privato.

Da giugno 2015, in collaborazione con il figlio Riccardo, lavorava esclusivamente presso il Poliambulatorio Chirurgico Modenese (PCM) e coordinava la terapia rieducativa per le vertigini e l'instabilità cronica presso il centro Riacef di Fiorano Modenese.