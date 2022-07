Addio a Paolo Pettazzoni, punto di riferimento per le Guardie Ecologiche Volontarie

E' venuto a mancare nelle scorse ore Paolo Pettazzoni, molto conosciuto in città per il proprio attivismo legato all'ambiente. Funzionario di Acer a Modena nella vita lavorativa, attualmente ricopriva il ruolo di Presidente dell'associazione Foreste per Sempre ODV, che lo ricorda così: "Ci ha lasciato anche se rimarrà per sempre nel nostro ricordo e nei nostri cuori. Paolo è stato una grande persona, la sua dedizione all’opera svolta per tanti anni nel volontariato modenese e regionale, riconosciuta a tutti i livelli, il suo altruismo, la sua generosità sono stati la base di una solidarietà vissuta sempre in prima persona ma nello spirito della condivisione. Ci ha sempre spronati a dare il meglio con la sua carica di entusiasmo e positività che non lo ha lasciato sino all’ultimo pur vivendo in anni recenti una condizione di salute precaria".

Vogliamo ricordarlo per il suo importante ruolo vissuto dal 1977 nell’ambito del Corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie di cui è stato Presidente dal 1998 al 2018. Dallo stesso anno è passato a tenere il medesimo ruolo direttivo nell’ambito di Foreste per Sempre, associazione nata dalle GEV per realizzare programmi e progetti di Cooperazione Internazionale per la salvaguardia e la difesa dell’ambiente e della biodiversità con particolare riguardo alle foreste tropicali. Insieme all'associazione ha girato il mondo, dalla Costa Rica all’Amazzonia, al Madagascar a dare il nostro contributo per instaurare un rapporto migliore e più corretto tra Uomo e Natura.

Anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli lo ha ricordato con un post social: "Mi dispiace tanto, era un caro e vecchio amico, dall’instancabile impegno e sempre carico di entusiasmo".

Il funerale partirà da Terra e Cielo alle ore 8:30 di mercoledì 3 agosto per trovarsi alle ore 9:00 alla chiesa di San Faustino a Modena. Fino ad allora la salma resterà presso la sala del commiato di Terra e Cielo in via Emilia a Modena.