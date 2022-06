Addio a Pierluigi Forti, presidente dell'associazione Mercantico

È scomparso nella mattinata di mercoledì 1 giugno Pier Luigi Forti, storico presidente del Mercantico, l’associazione che promuove ed organizza a Modena nell’ultimo week end del mese la mostra mercato “L’Antico in Piazza Grande”.

Alla famiglia e ai suoi cari esprime il proprio cordoglio l’assessora alle Politiche economiche, Turismo e promozione della città Ludovica Carla Ferrari.

“Luigi, Gigi per tutti, ha saputo fare della propria passione per il restauro di mobili e oggetti antichi una professione al servizio della promozione dell’artigianalità e di un particolare tipo di antiquariato, dal vintage al modernariato, in grado di raccontare aspetti della modenesità strettamente legati alla storia e all’operosità della città”, sottolinea l’assessora ricordando di Forti l’impegno nel sociale e nel mondo dell’associazionismo, la disponibilità pluridecennale a collaborare con l’amministrazione comunale e l’attività per aiutare il settore nella difficile fase di emergenza sanitaria..

Anche la stessa Associazione Mercantico e il Mercato Antiquario di Modena “L’Antico in Piazza Grande” esprimono con commozione il loro cordoglio per la scomparsa del loro presidente, ricordandone l’impegno e la passione da sempre profusi nell’organizzare mercati antiquari capaci di donare alle principali piazze di Modena un fascino di altri tempi.

Il Presidente, il Direttore, il CDA di Modenamoremio, Elena ed Ester esprimono con commozione il loro cordoglio. Forti dal 2010 ha portato a Modena il mercato antiquario “L’Antico in Piazza Grande” nell’omonima piazza, il “Mercato del piccolo antiquariato e collezionismo” in Piazza XX Settembre e tanto altro. Se ne ricordano l’impegno e la passione da sempre dimostrati nella promozione del turismo in città, contribuendo a metterne in risalto il fascino.