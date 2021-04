Addio al prof. Feltri, tra i massimi esperti della Shoah

Una tristissima notizia scuote il mondo della cultura e della scuola modenese. All'età di 63 anni è deceduto il professor Francesco Maria Feltri, molto conosciuto per la sua attività di scrittore e divulgatore. Fatale un malore improvviso, occorso nella mattinata di ieri.

Laureato in Pedagogia e in Scienze Religiose, Feltri è stato a lungo docente di italiano e storia presso diverse scuole superiori, da ultimo il "Selmi" di Modena.

Ma il professore era conosciuto soprattutto per la sua specializzazione sui temi dell'Olocausto e della storia del Novecento: proprio l'approfondimento della Shoah lo ha portato ad intraprendere numerosissime iniziative formative e divulgative. Per vent'anni ha guidato i viaggi-studio degli studenti verso i campi di sterminio nazisti, ma ha condotto anche stage per i docenti in diversi paesi esteri (non solo in Germania, ma anche in Israele, Russia e Cambogia).

Scrittore prolifico, ha pubblicato circa una trentina fra saggi storici e manuali scolastici e collaborato con molte istituzioni per progetti educativi e storici.