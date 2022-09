Scomparso a soli 50 anni Rosario Roselli, responsabile Cisl di Sassuolo

È scomparso Rosario Roselli, responsabile Cisl per la zona di Sassuolo. Era malato da tempo. Aveva 50 anni, lascia due bambine.

«Rosario si è fatto apprezzare nella nostra organizzazione sia per le sue competenze professionali che per le sue doti umane – dichiara la segretaria generale Cisl Emilia Centrale Rosamaria Papaleo – Lascia un grande vuoto, ma per fortuna anche un esempio da seguire per chi desidera impegnarsi nel sindacato».

Assunto alle ceramiche Pastorelli (oggi gruppo Faetano - Del Conca) nel 1992 come carrellista magazziniere, Roselli si era iscritto alla Cisl nel 1993. Nel 1994 era stato eletto nella rsu e nel 2000 aveva cominciato a lavorare a tempo pieno nel sindacato come operatore Cisl nella zona di Maranello. Nel 2005 era entrato nella segreteria Femca, la categoria dei ceramisti di cui è stato segretario dal 2013 al 2021.

I funerali sono stati celebrati stamattina a Castelfranco Emilia.