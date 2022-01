San Cesario, morto a 89 anni l'ex sindaco Tommaso Riccò

E' scomparso a 89 anni Tommaso Riccò, figura storica per la politica del paese. Riccò è stato protagonista della vita politica come sindaco del Partito Comunista dal 1968 al 1975, come consigliere comunale di opposizione per Rifondazione Comunista fra il 2004 e il 2009 e ancora da candidato sindaco nel 2009 mancando l’elezione a consigliere comunale per soli 17 soli voti.

Lutto per Rifondazione Comunista, suo partito di riferimento: "La sinistra modenese perde un compagno generoso e apprezzato anche fuori dal partito, noi perdiamo un punto di riferimento ma il suo esempio di vita dedicata alla lotta per la giustizia sociale, per i diritti degli ultimi e per un mondo migliore sarà sempre con noi. Grazie Tommaso per tutto quello che hai fatto per il Partito e per aver portato avanti i valori e gli ideali dei comunisti. Alla moglie Giovanna, al figlio Rossano e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze per la scomparsa del caro compagno Tommaso".



"Tommaso è stata una delle colonne portanti della festa intercomunale di Rifondazione Comunista che ogni anno si tiene a Spilamberto, ed è anche grazie a lui se quell’evento che si ripete da tanti anni è diventato un appuntamento fisso della politica modenese. Tommaso era un compagno apprezzato per la sua intelligenza politica, il suo rigore intellettuale e la sua lucidità, e al tempo stesso per la sua mitezza. Proprio per questo era una figura a cui i compagni e le compagne guardavano con fiducia e rispetto", aggiunge la Federazione di Modena di Rifondazione.

Il feretro si trova presso le Camere Ardenti del Policlinico di Modena. Le persone che desiderano rendere omaggio alla salma possono fargli visita mercoledì 19 gennaio dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Mercoledì 19 gennaio alle ore 14:30 si terrà una cerimonia civile presso il cimitero di San Cesario sul Panaro.