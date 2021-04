Il cordoglio del sindaco per la morte del commercialista Umberto Borelli

“Un modenese a denominazione d’origine controllata e garantita, stimato e attivo nella promozione dell’economia locale attraverso la Fiera Campionaria, che ha organizzato per quasi 30 anni e di cui è stato un’autentica anima”. Così il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha espresso cordoglio alla famiglia, a nome anche della città, per la morte di Umberto Borelli, commercialista e membro della Società modenese Fiere e corse di cavalli.

“Se ne è andato a 84 anni – ha aggiunto il sindaco – proprio nel mese in cui tradizionalmente si svolgeva la ‘sua’ fiera, che aveva saputo trasformare in qualcosa di più di una vetrina di attività economiche. Facendone un po’, per tanti anni, uno specchio della comunità modenese attraverso la lente dell’economia ma senza rinunciare al divertimento e a un appuntamento tradizionale di convivialità”.