Morto Alberto Iotti, fondatore del sindacalismo bancario nella Cgil

Ieri è deceduto Alberto Iotti, figura importante nel mondo del sindacalismo bancario, che la Fisac Cgil di Modena ricorda coome uno dei suoi fondatori.

"Il suo spirito indisciplinato lo ha portato a ricercare con pazienza, ma anche con molta tenacia, negli anni ’70, le condizioni e le persone adatte a rappresentare i bancari nella Cgil - spiega il sindacato in una nota - Alberto sommava l’intelligenza e l’umanità con uno spirito libero. Era sempre disposto all’ascolto, e anche se non era d’accordo, rispettava l’idea dell’altro. Persona buona, attenta, reattiva e rispettosa. Per la Fisac Cgil, sia nella segreteria di Modena, ma soprattutto nel coordinamento della sua azienda, la Bper, questa sua capacità di ascolto e di sintesi è stata preziosa e ha permesso alla nostra Organizzazione di crescere nel riconoscimento delle Lavoratrici e dei Lavoratori per i valori di solidarietà e giustizia sociale che Alberto ha sempre tenuto vivo, un cammino preciso da cui non si è mai allontanato.

"Ciao Alberto, adesso puoi correre nei boschi, alla ricerca dei tuoi funghi con il quadratino rosso", aggiunge la Fisac Cgil di Modena, che commossa si stringe alla famiglia di Alberto in un saluto pieno di affetto e riconoscenza.