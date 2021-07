Motor Valley: cambiano le modalità di accesso al posteggio interrato

Cambia l’accesso al Parcheggio del Centro nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio, in occasione degli eventi del Motor Valley Fest che si svolgeranno al Novi Sad, diventato per l’occasione una pista omologata per le corse automobilistiche, e nelle strade limitrofe. Nel week end, infatti, i veicoli potranno accedere al posteggio interrato soltanto attraverso la rampa di viale Fontanelli, all’altezza di corso Cavour, mentre sarà chiuso l’ingresso di viale Monte Kosica. Anche l’uscita dal parcheggio potrà avvenire solo dalla rampa di viale Fontanelli, da cui i veicoli dovranno obbligatoriamente proseguire la marcia svoltando a sinistra, cioè in direzione di viale Monte Kosica.

Per quanto riguarda l’uscita pedonale dal Parcheggio del Centro, chi proviene dalla zona delle casse posizionate al centro dell’area dovrà attendere l'assistenza degli addetti alla sicurezza del Motor Valley Fest; l’attraversamento, infatti, potrà avvenire soltanto nei momenti programmati di interruzione delle manifestazioni. Sarà sempre consentito uscire a piedi anche dalla rampa di viale Fontanelli.