Motor Valley Fest: Modena scende in pista con un nuovo circuito cittadino

Sono prossimi alla conclusione i lavori per la terza edizione della rassegna diffusa dedicata ai motori che si svolgerà da giovedì 1 a domenica 4 luglio in 31 location

Il Novi Sad è pronto a diventare una pista per i bolidi e il centro storico che, mentre gli allestimenti sono in corso di ultimazione, si appresta a essere “vestito” per accogliere le eccellenze mondiali a due e quattro ruote.

A pochi giorni dall’inizio del Motor Valley Fest, il festival diffuso dedicato alla terra dei motori che si svolgerà a Modena da giovedì 1 a domenica 4 luglio, la città si fa bella per ospitare la terza edizione della kermesse: dopo l’appuntamento dell’anno scorso organizzato in streaming a causa del Covid, infatti, quest’anno la manifestazione torna anche in presenza, naturalmente nel rispetto delle misure anti-contagio, consentendo a tanti appassionati di ammirare le supercar e di partecipare alle numerose iniziative inserite nel programma.

“La rassegna – ha affermato Muzzarelli – potrà confermare per Modena il ruolo il ‘capitale’ di questo settore, un primato assicurato dall’eccezionale qualità dei veicoli che nascono in aziende del territorio come Ferrari, Maserati, Ducati, Lamborghini, Pagani, Dallara ed Energica. Si tratta di case automobilistiche e motoristiche di statura mondiale che investono nella ricerca, nell’innovazione e nello sviluppo di tecnologie sostenibili. Rappresentano un volano per l’economia locale, per l’occupazione, per il futuro del territorio e di cui non vediamo l’ora di ammirarne i ‘capolavori’ in città durante il Motor Valley Fest”. L’evento, ha aggiunto il sindaco, “potrà dunque rafforzare le sinergie alla base di tante storie di successo condiviso, anche con l’obiettivo di continuare a generare valore per il territorio”, senza dimenticare che occorrerà viverlo in sicurezza: “Sarà importante da parte di tutti rispettare le misure sanitarie, consentendo al territorio di rimanere in zona bianca”

Il Novio Sad si fa circuito

Un circuito di circa 1,55 chilometri ma, soprattutto, una grande attenzione verso le misure anti-contagio. Sono le principali caratteristiche dell’“Arena Motor Valley”, il circuito cittadino temporaneo con omologazione “Aci sport” in corso di ultimazione nell’area del Novi Sad, dove le case automobilistiche, oltre a mettere in pista i bolidi, proporranno attività dinamiche per gli appassionati.

I lavori hanno avuto un’accelerata nelle ultime ore, dopo la conclusione del tradizionale mercato del lunedì, ed entro la giornata di giovedì potranno vedere il completamento delle tre tribune aggiuntive – tecnicamente chiamate “petali” – che affiancheranno quella storica, per un totale di circa 3mila posti a sedere, organizzati nel rispetto del distanziamento sociale previsto dalle misure anti-Coronavirus. Ciascuna delle tribune, inoltre, sarà dotata di maxi schermi, per permettere ai visitatori di ammirare il percorso delle supercar lungo l’intero percorso dell’anello. In più, all’altezza del Foro Boario è stata installata una struttura riservata alle persone con disabilità, ampia poco meno di 40 metri quadrati, costruita con modalità “riser” e cioè rialzata, a cui potrà accedere una ventina di spettatori. Tutte le tribune sono adeguatamente distanziate dall’anello, e quindi dai veicoli in marcia, da apposite recinzioni metalliche di tipo “betafence”, che non limitano comunque la visibilità di ciò che accade sulla pista (dove stavolta, a differenza di quanto accaduto nel 2019, quando si trattava di un’esibizione, le auto intraprenderanno una vera e propria gara).

Sempre nell’ambito delle misure anti-contagio, gli organizzatori hanno attivato accessi riservati per ciascuna delle tribune, così come rispondono a una logica di “separazione” servizi igienici, sanitari e di sicurezza. Per ognuno degli spazi sono poi previsti uno specifico “punto acqua” e la presenza di spaltisti dedicati, che, come accade in numerosi appuntamenti sportivi, potranno commerciare snack e bevande alle persone presenti. Inoltre, più in generale, tutta l’area della manifestazione è adeguatamente perimetrata e controllata, inibendo la visibilità dall’esterno, in maniera da evitare assembramenti non controllati nelle aree adiacenti alla zona della pista. Complessivamente, durante la kermesse opereranno all’“Arena Motor Valley” circa 60 operatori che si occuperanno a vario titolo di sicurezza, compresi i “Covid Patrol”, personale appositamente formato per garantire il rispetto dei protocolli sanitari contro il rischio di contagio.

Infine, l’organizzazione della manifestazione garantisce l’accesso in sicurezza al Novi Sad anche a tutti i cittadini che dovessero attraversarlo o percorrerlo per motivi diversi dalla partecipazione al festival (per muoversi, per esempio, in direzione di viale Fontanelli o di piazzale Tien an men, in cui sono stati riservati spazi ai paddock delle case automobilistiche). Sono stati programmati, infatti, slot di interruzione delle corse in pista, per permettere il passaggio dell’area e in direzione del parcheggio interrato.

In centro storico 22 punti di interesse

Dal primo della lista sulla mappa ufficiale dell’evento, Palazzo ducale, che ospiterà il “Motor Valley village”, al numero 31, lo stabilimento e il museo dell’azienda Pagani San Cesario sul Panaro, passando per esempio per Manifattura Tabacchi (numero 18, teatro di una mostra sul restauro dei bolidi), piazzale San Domenico (numero 14, c’è uno spazio dedicato ai veicoli Abarth) e il Museo casa Enzo Ferrari (numero 22, attesi anche i simulatori di Formula 1). Trentuno sono, infatti, i “punti di interesse” della terza edizione del Motor Valley Fest, la rassegna diffusa in programma da giovedì 1 a domenica 4 luglio a Modena.

La maggioranza delle location, 22 su 31, appunto, si trova nel centro storico e nelle immediate vicinanze, a partire da alcune delle più belle piazze della città che diventeranno stage esclusivi in cui si svilupperà la manifestazione, cogliendo pure l’occasione per celebrare le eccellenze enogastronomiche, l’arte, la cultura e i paesaggi del territorio: piazza Roma, piazza Grande, piazza Mazzini, piazza Matteotti, piazza XX settembre, largo Porta Bologna, largo Sant’Agostino, largo San Francesco, oltre ai Giardini ducali, spazi in cui saranno impegnati circa 50 operatori per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività dinamiche. I vari punti di interesse possono essere individuati in una mappa appositamente realizzata per l’occasione: la piantina, in cui sono riportati i luoghi del festival e le location dei principali eventi e mostre, sarà disponibile da mercoledì 30 giugno nell’Ufficio informazioni turistiche (Iat) di piazza Grande 14 ed è scaricabile online

Tutti i 31 luoghi della rassegna sono stati “vestiti” dall’organizzazione della manifestazione, con l’installazione temporanea di strutture in acciaio che accoglieranno i bolidi in esposizione e che ospiteranno gli eventi e i visitatori. In particolare, dal punto di vista tecnico gli allestimenti sono caratterizzati dall’adozione di una tecnologia denominata “cover up”, cioè l’applicazione di uno speciale tessuto stampato in sublimazione che, oltre a risultare di elevata qualità grafica ed estetica, prevede l’utilizzo di materiale eco-sostenibile e a basso impatto ambientale. A occuparsi dei montaggi sono operatori dotati di certificazioni ambientali, su salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e sull’organizzazione di eventi.

Infine, anche l’appuntamento settimanale di “Tavolini sotto le stelle”, l’iniziativa del Comune che favorisce la convivialità all’aperto dei pubblici esercizi, permettendo ai modenesi di godersi le notti d’estate senza una “movida sregolata”, in programma questa settimana da venerdì 2 a domenica 4 luglio, omaggerà il Motor Valley Fest: l’appuntamento si tingerà di rosso, uno dei colori più caratteristici del mondo dei motori, e assumerà il nome di “Motori sotto le stelle” con l’invito ai locali di proporre menù a tema, personalizzare l’ambientazione e gli arredi e caratterizzare le serate in modo coordinato a ciò che vivrà la città in quei giorni.