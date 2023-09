Freestyle e Mototerapia, devoluti oltre 10mila euro alle realtà assistenziali del territorio

Grande successo per l’evento di Freestyle e Mototerapia di sabato scorso, 16 settembre, presso Mineraria di Boca di Sassuolo, un evento organizzato da Mineraria in collaborazione con YF Studio di Sassuolo. Non solo per la grande partecipazione di pubblico in cui si sono contate più di 1500 partecipanti, ma anche e soprattutto dal punto di vista sociale.

Le Associazioni cittadine ci tengono a ringraziare i partecipanti e l’azienda Mineraria; di seguito il testo della lettera:

"Buongiorno Cav. Angelo e Alex Curocchi, con la presente desideriamo esprimere un sentito ringraziamento per averci scelto alla realizzazione del Vostro straordinario evento benefico, auspicando che il lavoro svolto in equipe da Anffas , Avis Sassuolo e Croce Rossa Comitato di Sassuolo sia stato di Vostro gradimento e confidenti che questa esperienza con le nostre associazioni possa avere un seguito, da parte nostra riaffermiamo che e? stato un onore aver avuto l’occasione di conoscerVi e poter apprezzare la spiccata sensibilità? e vicinanza al mondo del sociale di cui avete dato prova fino all’ultimo scegliendo di destinare gli alimenti non utilizzati ad ulteriori enti benefici. Con l’invito a visitare le nostre rispettive Sedi operative, Vi giungano i nostri più calorosi saluti

Grazie all’affluenza ottenuta siamo riusciti a raccogliere € 10.345,54 suddiviso in:

Anffas Sassuolo 3.315,18€

Ospedale Gaslini: 400,00€

Croce Rossa Comitato di Sassuolo: 3.315,18€

Avis Sassuolo: 3.315,18€

Grazie di cuore”

Anche l’associazione Il Melograno si affianca ai ringraziamenti: "Desideriamo porgere un ringraziamento particolare e caloroso a mineraria di Boca s.p.a. per l’interesse dimostrato attraverso la donazione di alimenti a sostegno delle famiglie della città in difficolta economica e sociale”