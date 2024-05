Mozziconi di sigaretta: in Piazza Grande raccolte oltre 12 mila cicche grazie ai volontari

Nel pomeriggio di domenica 19 maggio, una trentina di volontari si è data appuntamento in Piazza Grande a Modena per una missione ecologica: raccogliere i mozziconi di sigaretta gettati a terra.

L'iniziativa, organizzata dall'associazione Plastic Free e da Legambiente Modena, insieme a Modena Pulita e all'Unione degli Universitari dell'UNIMORE, ha visto la partecipazione attiva e appassionata di cittadini consapevoli dell'importanza di mantenere pulita la città.

La raccolta, durata poco più di un'ora, ha permesso di recuperare più di 12.000 mozziconi di sigaretta, per un valore stimato di oltre 3.000 euro andati letteralmente in fumo. Questo risultato dimostra quanto sia diffuso l'abbandono dei mozziconi, veri e propri rifiuti spesso gettati a terra per comodità o per la scarsa informazione su come smaltirli correttamente.

Il Problema dei Mozziconi di Sigaretta

I filtri delle sigarette sono composti di acetato di cellulosa, un materiale in fibre molto simile alla plastica, che deve essere smaltito tra i rifiuti non riciclabili attraverso gli appositi cestini. Troppo spesso, però, finiscono sull'asfalto, nelle caditoie e nei parchi, inquinando l'ambiente e mettendo a rischio la fauna.

In questa occasione, le cicche raccolte non sono state semplicemente smaltite, ma recuperate da Human Maple, una startup modenese che ha recentemente aperto un centro di riciclo per le sigarette. Dai mozziconi, è possibile estrarre materie prime utili alla realizzazione di imbottiture per capi di abbigliamento sostenibile. Questo innovativo processo di riciclo non solo riduce l'impatto ambientale dei mozziconi, ma contribuisce anche alla promozione di prodotti eco-friendly.

Le associazioni modenesi per l'ambiente e Human Maple stanno lavorando attivamente per sensibilizzare la popolazione sulla pericolosità di questi piccoli, ma dannosi rifiuti. Matteo Cimitan, uno dei promotori dell'iniziativa, sottolinea come i mozziconi di sigaretta siano un esempio di come tante piccole azioni individuali possano diventare un grande problema collettivo. Risolvere questa questione richiede l'impegno di tutti noi.

L'iniziativa in Piazza Grande è solo una delle tante azioni promosse dalle associazioni ambientaliste per ridurre l'inquinamento e promuovere la sostenibilità. L'obiettivo è di educare i cittadini e incoraggiare comportamenti responsabili, dimostrando che anche piccoli gesti possono fare una grande differenza per l'ambiente.