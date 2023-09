Multe con l'autovelox per 5,6 milioni di euro, Modena prima in regione

Bologna, con 43 milioni di euro, è risultato essere come naturale che sia il comune emiliano-romagnolo che lo scorso anno ha incassato i maggiori proventi derivanti da sanzioni legate all'accertamento delle violazioni al Codice della Strada. Seguono nella graduatoria regionale Parma (quasi 13 milioni) e Modena (12 milioni), mentre sul versante opposto della classifica troviamo Forlì, con 2,6 milioni di euro, Piacenza (quasi 3,8 milioni) e Ferrara (4,3 milioni di euro).

Il dato emerge dall’analisi congiunta Facile.it – Assicurazione.it realizzata esaminando i rendiconto dei proventi delle violazioni del Codice della Strada pubblicati dalle città capoluogo di provincia emiliano-romagnole alla voce “Rendiconto proventi violazioni codice della strada art. 142 comma 14 quater dlgs 285/1992” dal Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali.

Nel 2022 l’importo complessivo raccolto nella regione supera i 99 milioni di euro, valore che fa guadagnare alla regione il terzo posto nella classifica nazionale.

Modenesi secondi anche per multe "pro-capite"

Rapportando le somme incassate con il numero di autovetture e motocicli iscritti nei registri della motorizzazione, la classifica dell’Emilia-Romagna cambia leggermente, anche se non per la prima posizione, dove si trovano ancora i guidatori bolognesi; considerando che dai dati ufficiali ACI fanno capo a Bologna oltre 265.000 veicoli tra auto e moto, nel 2022 la “spesa pro capite” per multe legate alle violazioni del Codice della Strada è stata di 163 euro, importo che fa guadagnare ai guidatori bolognesi anche un altro triste primato: sono i terzi più multati d’Italia, dopo i milanesi e i fiorentini. Un dato che deve ovviamente tenere conto del grande afflusso che si ha verso Bologna anche da parte di chi non vi risiede.

Seguono nella graduatoria regionale i conducenti modenesi, che in media nel 2022 hanno dovuto pagare contravvenzioni di importo pari a 87 euro, mentre al terzo posto si posizionano – a brevissima distanza – quelli parmigiani, dove la “multa pro capite” è pari a 86 euro.

Ai piedi del podio si trova Rimini (67 euro), seguita da Piacenza (50 euro) e, a pari merito, da Ravenna e Ferrara (44 euro). A Reggio Emilia automobilisti e motociclisti, in media, hanno dovuto sostenere multe di importo pari a 41 euro; chiude la classifica regionale Forlì, con una “multa pro capite” di soli 29 euro.

La sproporzione degli autovelox modenesi

Limitando l’analisi ai soli proventi derivanti da violazioni ai limiti massimi di velocità emerge che tra le città capoluogo emiliano-romagnole quella con i maggiori incassi è, in questo caso, Modena (5,6 milioni di euro nel 2022). Secondo posto per Bologna (quasi 4,3 milioni di euro), mentre al terzo si classifica Ravenna (poco meno di 2 milioni di euro).

Complessivamente, le città capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna hanno incassato, nel 2022, più di 17 milioni di euro provenienti da violazioni dei limiti massimi di velocità.

Questo dato modenese è sicuramente molto interessante: il 45% dei proventi delle sanzioni deriva da lavoro svolto dagli autovelox (in larga parte da quelli fissi, ma anche da quelli mobili in dotazione alla Polizia Locale). Una sproporzione molto vistosa rispetto agli altri comuni della regione, dove questa percentuale varia fra il 10 e il 20%.

Il problema dell'eccesso di velocità è sicuramente cruciale e determinante per l'incidentalità, ma non è l'unico aspetto da tenere in considerazione. Nel tempo è sicuramente venuta a calare la presenza di pattuglie della Polizia Locale impegnate nei banali controlli alla circolazione, la classica "paletta alzata" che ferma i veicoli che magari hanno compiuto un sorpasso dove non è consentito, non hanno rispettato una precedenza o hanno messo in atto quei comportamenti più "banali" che sono però causa di pericolo e incidentalità.