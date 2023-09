Al Parco XXII Aprile un murale del Ceis nel segno della riqualificazione

“Chi ha dato la vernice qua?”. È il titolo del progetto, a cura di CEIS Formazione con il patrocinio del Comune di Modena, che sabato 23 settembre vedrà l’inaugurazione del murales realizzato per l’occasione.

Alle 12.30, infatti, presso il Bar Arcobaleno del Parco XXII Aprile è prevista l’inaugurazione dell’opera ideata dall’artista Salvatore Lopopolo con il coinvolgimento e la collaborazione delle ragazze e dei ragazzi del centro di aggregazione Alchemia e del progetto “Tu.To.R” del CEIS.

All’evento saranno presenti il sindaco Gian Carlo Muzzarelli; l’assessore ai lavori pubblici, manutenzione e decoro della città, Andrea Bosi; il presidente della Fondazione Gruppo CEIS, padre Giuliano Stenico; il Direttore dell’Istituto Toniolo Daniele Bisagni (in precedenza, nella mattinata, è prevista l’inaugurazione dell’anno accademico), l’autore Salvatore Lopopolo e l’educatrice CEIS Silvia Spallanzani, che ha seguito il progetto.

Il murales rientra tra gli interventi di “Riqualificazione dell’area verde di via Donati”, coordinati dal Comune di Modena e co-finanziati dalla Regione Emilia-Romagna. È stata quindi rinnovata e arricchita l’area giochi per i bambini, si è potenziato il sistema di videosorveglianza attraverso l'installazione di 3 nuove telecamere e sono stati realizzati nuovi attrezzi per il fitness, un campo di calcetto e un parcheggio con 22 posti auto, già inaugurati la scorsa primavera.

Gli interventi strutturali sono stati sostenuti da misure di accompagnamento sociale e attività culturali e di animazione, promuovendo la partecipazione di giovani, scuole e famiglie. L’obiettivo è rafforzare il senso di comunità, di sicurezza e di appartenenza dei cittadini nei confronti del quartiere, oltre a migliorare la vivibilità dell'intero contesto urbano di riferimento, interessato da importanti progetti di rigenerazione urbana.

In questo contesto il progetto “Chi ha dato la vernice qua?” era appunto volto a coinvolgere ragazze e ragazzi del centro di aggregazione Alchemia per abbellire il Bar Arcobaleno del Parco XXII Aprile, in passato oggetto di atti di vandalismo che ne avevano deturpato l'aspetto.

Dopo uno “studio” della storia del parco, è stato scelto il tema dell’acqua a caratterizzare il murales, a rappresentare ciò che un tempo era quel luogo in cui sorgeva il porto fluviale della Darsena che collegava Modena all’Adriatico, frequentato da commercianti, facchini, operai, lavandaie e pescatori. In questo modo la struttura del bar è stata legata a quella del parco XXII Aprile iniziando un racconto aperto che potrà cominciare e finire con il bar per svilupparsi nelle strade del parco e nei laghetti artificiali.