Carpi, una fenice come simbolo di rinascita sulla parete della Rsa "Il Carpine”

Un'enorme fenice, dipinta sulla parete esterna della casa protetta “Il Carpine” di Carpi - questo il progetto pittografico a murales realizzato dalle creatività e sensibilità di Sebastiano Materazzo, in arte “Seba Mat”, artista di Novi di Modena autore di molteplici opere d’arte urbana in provincia quali il murales presso la sede della Croce Blu di Carpi.

L’opera, raffigurante l’animale che, secondo la mitologia, è in grado di rinascere dalle proprie ceneri, è stata donata dall’artista al Comune di Carpi come segno di speranza e rigenerazione dopo la pandemia, che così duramente ha colpito la comunità carpigiana vedendo nel “Carpine” uno dei primi focolai in provincia.

A completare il significato artistico dell'opera vi è un ulteriore messaggio, sotto forma di testo, dedicato all'intera comunità e volto a stimolare spunti di riflessione sul ruolo del volontariato, dell'arte e della cultura nel periodo di emergenza sanitaria.

?’???? ? ?? ????????????.

?? ??????? ? ?? ????????????.

?’????????????? ? ?? ????.

?? ?????? ?? ??????? ?’????????, ??? ????? ?? ?????? ???? ????? ??????, ????????? ? ??????? ???????, ?? ?????? ????, ?????? ?? ?????, ?? ????????.

??? ? ????? ??????? ??? ??????? ?????? ??????????, ?? ???? ????? ????? ?? ??????? ?? ???????? ??? ??????, ????????? ? ?? ???????? ??? ????, ? ??? ?????????? ????????, ? ??? ??????????? ?????????. ?????????? ?????? ?????????? ??????, ??? ??????? ????? ?????????? ?? ?????????????, ????? ??? ???? ??? ???? ?????????? ????????, ??????????? ????????????? ? ????? ???? ?? ?????? ????? ??????????? ? ?? ?????? ???????? ??? ?’???? ?????? ???????, ????? ?????? ?? ??? ????????? ??? ??????? ????.

??????? ??? ???????? ???? ??? ?? ????????? ???? ??????? ????? ????????, ?????? ??? ??????? ???????? ??? ???? ? ??????? ????????? ? ???? ?????????? ? ?? ???? ????????’, ?? ????? ????????? ??????? ?????????? ??? ????? ? ?????.



? ??????, ? ?????????:

???????? ?? ????? ? ??????, ??????? ? ???????, ???? ?? ?????? ? ?? ??????? ?????????. ????????? ??????????????? ? ??????? ???????? ? ????? ???? ??????? ?? ?????????? ???????????, ? ?????? ??? ????? ?? ????? ?? ????????? ?? ????. ????????? ????? ?’????? ??? ????? ???????????? ?’????????? ??????? ??????????? ?????, ?? ?????????, ????? ???? ?????????.



?’????? ????? ?????? ?????? ???? ??? ?? ?????? ???? ?? ??? ??????? ????????: ?????????? ?? ?????? ?’???? ?? ?? ????, ? ?? ???????????? ????’?????, ????? ?????????? ??? ?? ?????????, ??? ?? ??? ????????, ??? ?? ??? ?????? ??????????? ? ??????. ???????? ?? ???????? ?? ????????????? ???, ?????? ?????????? ????????? ? ????????? ??????????, ?????????????? ? ????? ???? ??? ???????? ?????? ??? ?????????: ??????????? ? ????????????.



??????? ???’???? ??? ????? ? ?????? ????? ??????? ??? ??????????? ???????????, ??? ?????? ???????? ? ???????? ?????????????, ????? ?? ?????-???????? ??? ???????? ?? ???? ???? ?? ?????? ??? ????????? ????? ???????????? ????????? ??? ????????, ??? ????? ?????????? ?????? ??????? ????? ????? ??? ?????????? ???? ???????? ?? ?????? ?’????? ???? ?????.



??????? ?’???? ? ?? ???????????? ????? ????????? ???????.

???? ?????, ? ???????????, ???? ??????????, ??????????.

? ?? ????????? ???? ?????? ??? ?????? ???????: ?? ?? ????? ???? ????? ???????.

La fenice è stata disegnata sulla parete bianca della RSA comunale, adiacente al parcheggio dell'ospedale: un murales sgargiante, in ricordo dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la cui realizzazione sarà documentata in un video di 20 minuti, cofinanziato da Comune, Fondazione Casa del Volontariato e Consulta Comunale Settore “C”, comprendente anche testimonianze di tanti volontari.