Massimo Muratori nuovo segretario ceramisti e tessili Cisl Emilia Centrale

Massimo Muratori è il nuovo segretario generale della Femca Cisl Emilia Centrale, il sindacato dei lavoratori ceramisti, tessili, chimici e del biomedicale che tra Modena e Reggio Emilia conta 3.800 iscritti. Muratori sostituisce Rosario Roselli, passato ad altro incarico. Completano la segreteria Femca Daniela Morselli e Carlo Alfonso Preti.

Nato a Sassuolo il 20 maggio 1970 (curiosamente la stessa data della legge che ha istituito lo Statuto dei lavoratori), Massimo Muratori si è diplomato al liceo scientifico Formiggini di Sassuolo. Ha lavorato per alcuni mesi in una cooperativa sociale e, dopo il servizio militare prestato in aeronautica, nel 1993 è stato assunto alla ceramica Marazzi (reparto magazzino prodotti finiti). Nel 1997 è stato eletto nella rsu (rappresentanza sindacale unitaria) e dal 2001 al 2007 ho svolto il ruolo di coordinatore rsu di tutto il gruppo Marazzi. Dal 2007 al 2017 è stato operatore sindacale dei ceramisti Cisl e nel 2017 è entrato nella segreteria della Femca Cisl Emilia Centrale.

Massimo Muratori è sposato dal 2000 e ha un figlio di 12 anni.