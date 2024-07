Nasce "Work in Motor Valley": rivoluzione del mercato del lavoro nel settore Automotive

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Made in Motor Valley, il rinomato progetto creato per valorizzare e promuovere le eccellenze del territorio della Motor Valley nel settore automotive, è lieto di annunciare il lancio imminente di Work in Motor Valley. Questa nuova piattaforma innovativa è dedicata a facilitare la connessione tra domanda e offerta di lavoro nel cuore della terra dei motori.

La nascita di Made in Motor Valley

Made in Motor Valley è stato concepito tre anni fa con l'obiettivo di creare un ecosistema che promuovesse la qualità e l'innovazione delle aziende locali, favorendo anche le connessioni tra queste ultime e il mercato globale. Situato nel cuore pulsante della Motor Valley, in Emilia-Romagna, il progetto è diventato rapidamente un faro di eccellenza, riunendo aziende, enti e personalità del settore automotive in un'unica rete dinamica e sinergica.

In questi tre anni, Made in Motor Valley ha visto una crescita esponenziale, contando oggi oltre 30 aziende partner. Queste collaborazioni hanno permesso di realizzare numerosi eventi di networking, fiere di settore e di stabilire contatti internazionali che hanno ampliato la portata e l'influenza del progetto. Grazie a queste attività, Made in Motor Valley ha fornito visibilità e opportunità di crescita alle aziende partner, sostenendole nel loro percorso di innovazione e successo.

Work in Motor Valley: Il prossimo passo

Work in Motor Valley è il nuovo ambizioso progetto che nasce dall'esperienza accumulata con Made in Motor Valley. La piattaforma si propone di rivoluzionare il mercato del lavoro nel settore automotive, fungendo da hub per facilitare l'incontro tra le migliori aziende e i professionisti più qualificati. Grazie a un processo di selezione rigoroso, Work in Motor Valley garantirà l'accesso a posizioni di lavoro di alta qualità, semplificando il compito delle risorse umane e offrendo solo candidati verificati e idonei.

Vantaggi per i professionisti e le aziende

Per i Professionisti in Cerca di Lavoro:

Work in Motor Valley offrirà un accesso privilegiato alle opportunità di lavoro presso le aziende leader del settore automotive. La piattaforma sarà uno strumento fondamentale per chi desidera costruire una carriera di successo nella Motor Valley, con offerte di lavoro verificate e trasparenti.

Per le Aziende:

Le aziende potranno beneficiare di un sistema di reclutamento efficiente, risparmiando tempo e risorse nella selezione dei candidati. Work in Motor Valley faciliterà il processo di ricerca e assunzione, garantendo l'incontro con i migliori talenti del settore.

Formazione e crescita

Work in Motor Valley non sarà solo un portale di offerte di lavoro, ma anche un centro di formazione d'eccellenza. Saranno disponibili corsi specializzati per migliorare le competenze dei professionisti e dei candidati, rispondendo alle esigenze delle aziende e promuovendo la crescita del settore.