Nascere il 29 febbraio: a Modena otto bambini nati nel giorno bisestile

Otto bambini che potranno festeggiare il proprio compleanno il giorno esatto soltanto una volta ogni quattro anni. Sono quelli che ieri, giovedì 29 febbraio, sono venuti alla luce nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico di Modena, diretta dal Professor Antonio La Marca. Si tratta della data bisestile che nel calendario gregoriano si ripete ogni quadriennio per rimediare alla discrepanza che si verifica nel calcolo esatto in cui la Terra ruota intorno al Sole, quindi una data speciale su cui spesso cade molta curiosità.

A Modena i nati il 29 febbraio 2024 si dividono equamente: quattro maschietti, altrettante femminucce." Stanno tutti bene, sia le mamme che i piccoli – spiega il Professor Antonio La Marca – dei parti avvenuti ieri soltanto uno è stato eseguito con taglio cesareo mentre gli altri sono tutti spontanei. Al di là della curiosità della data, possiamo dire che il dato del 29 febbraio è in linea con la media del reparto del resto dell'anno solare "