Banchetti nelle piazze e sette Charity Point per sostenere il Natale di ANT

Per contribuire alla missione di ANT, che da 45 anni offre attività gratuite di assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore, di prevenzione oncologica e servizio di accompagnamento, è possibile scegliere diverse proposte, a partire dal Paniere delle Eccellenze 2023, prodotto solidale pensato dalla Fondazione ANT per celebrare la ricchissima tradizione enogastronomica del territorio grazie alla generosità di numerose aziende locali che, nonostante le difficoltà economiche del periodo, hanno confermato il loro sostegno.

Ci sono anche panettoni e pandori, e coloratissime stelle di Natale reperibili nei vari banchetti che i volontari ANT allestiranno nelle piazze di Modena e provincia nel mese di dicembre (tutti questi prodotti saranno disponibili anche presso la sede di V.le Verdi 60 a Modena).

Oggetti legati al Natale si troveranno, inoltre, anche presso i sette Charity Point di Ant presenti sul territorio provinciale, idee regalo per amici e parenti per alimentare l’economia circolare per cui ANT è impegnata da tempo.

«Questo è il sesto anno che proponiamo il Paniere delle Eccellenze – spiega Maria Concetta Pezzuoli, Delegata Fondazione ANT Italia Onlus Modena – Da una decina di aziende che ci sostenevano all’inizio, siamo arrivati, oggi, a un centinaio. Grazie a loro e alle numerose istituzioni che rendono possibile la realizzazione del Paniere, un regalo prezioso per le persone più fragili, quali i pazienti oncologici assistiti da Fondazione ANT».

Fondazione ANT può contare oggi a Modena e provincia su un’équipe sanitaria composta da 2 medici, 1 psicologa e 2 infermieri che si prendono cura ogni giorno di circa 50 pazienti. Dal 2004, inoltre, sono operativi nella provincia modenese progetti di prevenzione oncologica gratuiti per i cittadini sostenuti dalle donazioni di privati e aziende. Nel 2020 è partito anche il progetto di accompagnamento di pazienti oncologici che devono sottoporsi a cure presso le strutture sanitarie del territorio e ad oggi le persone che hanno usufruito del servizio sono 70.

Il paniere si presenta semplice all’apparenza, ma portatore di un grande valore solidale perché sancisce la collaborazione tra aziende, cittadini e settore non profit a favore di chi è in difficoltà.

Un contenitore di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche locali (lambrusco, cotechini e zamponi, parmigiano reggiano, aceto balsamico di Modena, amaretti di Modena, caffè, ciccioli, marmellate, birre artigianali, composte, liquori tradizionali, pasta fresca, dolci tipici modenesi e tanto altro ancora), di esempi virtuosi di responsabilità etica e sociale e uno strumento per l’educazione alla corretta alimentazione.

Con una donazione minima sarà possibile portare a casa e regalare tanti prodotti della nostra tradizione e sostenere l’economia del territorio oltre che aiutare ANT nelle proprie attività di assistenza domiciliare ai malati.

Il Paniere delle Eccellenze ANT è disponibile nelle delegazioni di: