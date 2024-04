Film russo sulla guerra, proiezioni negate a Castelnuovo e Sassuolo

Dopo la sala negata a Modena all'associazione Russia Emilia Romagna per la mostra e la conferenza su Mariupol, un'altra iniziativa filorussa sul territorio modenese riceve critiche e censure. Si tratta del film "Il Testimone", che diverse associazioni filorusse stanno proiettando in più parti d'Italia e che ha già scatenato polemiche nei mesi passati. La pellicola, infatti, è accusata dagli oppositori di Putin di essere un ritratto parziale e propagandistico della guerra con l'Ucraina, raccontando la storia di un personaggio che diventa appunto testimone dei crimini compiuti dalle milizia neonaziste ucraina.

Il film è stato portato anche nel modenese dalla galassia di associazioni e movimenti filorussi, ma ha trovato una forte opposizione. Come era stato per la conferenza di Modena, il Comune di Castelnuovo Rangone ha negato la sala già prenotata dagli organizzatori, spiegando nella propria delibera che "il contenuto del film non appare coerente con l'impegno a rispettare i valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana".

L'evento si è quindi spostato a Sassuolo, dove la proiezione era prevista per domenica 14 aprile presso l'Auditorium Bertoli. Il parere del Comune era stato favorevole, ma in seguito la Pro Loco che gestisce la sala ha negato lo spazio. Come già avvenuto, quindi, la visione del film avverrà nella stessa data ma in un luogo probabilmente privato e non specificato: gli organizzatori non lo hanno reso pubblico e hanno invitato le persone interessate a contattarli per ricevere informazioni dirette.

L'evento era stato criticato sia da alcune forze politiche di Sassuolo (Italia Viva e +Europa(, sia dall'associazionismo ucraino in Italia, che ne auspicavano appunto la cancellazione in contesti pubblici, sostenendo che "permetterne la visione significherebbe alzare bandiera bianca contro la propaganda russa, accettare che i cittadini vengano manipolati con versioni totalmente distorte della realtà, sminuendo la catastrofe umanitaria immensa che la russia ha causato in Ucraina".

Di censura parla invece Indipendenza, il partito di Gianni Alemanno che a Modena è contiguo alle associazioni filorusse: "Sappiamo che chi pensa male fa peccato, ma spesso ci azzecca e, guarda caso, il Presidente della Proloco sassolese é in quota FDI, partito che ha sempre ribadito sostegno incondizionato alla causa ucraina e alla visione ultra atlantista. Quello che emerge da questi episodi è la censura delle opinioni non allineate, soprattutto sulla narrazione bellicista che destra e sinistra stanno portando avanti in maniera simmetrica, senza sostanziali distinzioni. Attraverso questi gravi comportamenti, le amministrazioni comunali dimostrano di sottovalutare la capacità dei cittadini di esercitare spirito critico e di essere in grado di formarsi una propria opinione. Non possiamo accettare nessun tipo di censura su tematiche fondamentali per i destini della nazione e del popolo italiano. Consideriamo la libertà di espressione un bene prezioso e faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per batterci contro la censura e per permettere che contenuti non allineati siano fruibili in tutta l'Emilia".

Intanto, sempre domenica 14 Aprile presso la sala civica di Via Padova a Modena si svolgerà la proiezione del film sovietico "Va e Vedi" diretto da Elem Klimov, organizzata dall'associazione Russia Emilia Romagna. Il film ambientato nel secondo conflitto mondiale racconta l'esperienza traumatica di un giovane ragazzo che decide di unirsi ai partigiani sovietici, assistendo ai massacri compiuti compiuti dalle Waffen SS. Gli organizzatori spoiegano. "Gli orrori dell'occupazione militare degli eserciti dell'Asse nei territori sovietici, non sono mai scomparsi dalla memoria dei popoli russi, mentre in Europa occidentale il sacrificio di milioni di cittadini sovietici nel secondo conflitto mondiale è stato progressivamente archiviato sino a sparire dai libri di storia. Proiettare il film di Klimov oggi, in un contesto che vede l'Europa orientale nuovamente teatro di un conflitto militare e che rischia di assumere dimensioni globali, ha un significato preciso: la necessità del raggiungimento di una pace duratura e la normalizzazione dei rapporti tra l'Unione Europea e la Federazione Russa".