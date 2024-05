Chiudono le Case Smeraldo di Hera, i sacchi per la differenziata si troveranno nei negozi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Saranno allestiti per l’ultima volta nel mese di giugno gli infopoint del Gruppo Hera per la distribuzione dei sacchi della raccolta differenziata. A Modena sarà infatti introdotta, gradualmente e a partire da lunedì 17 giugno , la nuova modalità di consegna dei sacchetti per carta, plastica/lattine e organico, che potranno essere ritirati gratuitamente dai cittadini esibendo la Carta Smeraldo nei negozi aderenti.

Dal 1° luglio, inoltre, chiuderanno le Case Smeraldo di via Razzaboni 80 e del mercato Albinelli: tabaccherie, edicole e altri esercizi commerciali saranno quindi gli unici punti di distribuzione.

La novità, introdotta dal Gruppo Hera su richiesta dell’amministrazione comunale, ha l’obiettivo di garantire un servizio più capillare e di andare incontro alle esigenze dei cittadini, facilitando il ritiro dei sacchi: i punti di distribuzione, che saranno implementati periodicamente, saranno contraddistinti da una specifica vetrofania. La lista sarà consultabile entro il 17 giugno sul sito www.gruppohera.it/assistenza/casa/ambiente (nella sezione La raccolta nel tuo comune Modena ) e sull’App Il Rifiutologo.

Dove si possono ritirare i sacchi nel mese di giugno

Gli ultimi infopoint per la distribuzione dei sacchi gialli e azzurri per la raccolta differenziata porta a porta saranno attivi tutti i sabato mattina di giugno, dalle 9 alle 13. Di seguito l’elenco completo:

1° giugno: Mercatino del riuso in piazza Guido Rossa, Polisportiva Baggiovara in strada Cavezzo.

8 giugno: Conad Modena est in via Beethoven 60, Conad Madonnina in via Emilia Ovest 621.

15 giugno: Bocciofila Treolmese in strada Barchetta 411/B, Polisportiva Saliceta in stradello Chiesa Saliceta 52.

22 giugno: Croce Blu in via Giardini 481, Polisportiva Sacca in via Paltrinieri 80.

29 giugno: Polisportiva San Faustino in via Wiligelmo 72, Centro commerciale La Rotonda in strada Morane 500/14.