Esibizione al Twiga, Nek ammette: "Ho sbagliato a cantare"

"Mi sono preso qualche tempo per rispondere con la calma necessaria su quello che è successo, perché non voglio che passi un'immagine di me che non corrisponde a chi sono". Lo scrive Nek nelle storie del suo profilo Instagram per rispondere alle polemiche nate dopo che, mercoledì 26 agosto, il cantautore è stato filmato mentre accennava un paio di brani durante una cena con musica al Twiga Beach Club, stabilimento balneare di Marina di Pietrasanta, ed aveva intorno alcune persone senza mascherina e distanziamento.

"Mi trovavo con la mia famiglia a una cena nello stabilimento dove ho passato (come ogni anno) l'estate, sempre nel pieno rispetto di tutte le regole. Una cena privata all'aperto per i soli clienti dello stabilimento, che ho trascorso seduto al tavolo con i miei congiunti", spiega Nek. "Il deejay ha alzato il volume su una mia canzone e mi è stato chiesto di accennare un paio di pezzi (non un concerto), ho accettato amichevolmente l'invito a prendere il microfono. Ho commesso una leggerezza: la musica crea aggregazione, le persone hanno cominciato a farsi prendere dall'entusiasmo e, anche se l'evento era privato, sarebbe stato meglio non accettare e non prenderlo quel microfono", ammette Nek.

"Ho passato questa estate facendo dei piccoli concerti nel pieno rispetto delle regole di distanziamento a tutela della salute di tutti. E da lì non mi schiodo, la priorità è sempre quella", conclude.

