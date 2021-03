Torna a nevicare nell'alto Appennino, oltre 10 cm al passo delle Radici

Tecnici della Provincia al lavoro per garantire la sicurezza sulle strade, che sono regolarmente percorribili

E’ nevicato nell'alto Appennino, in particolare nella zona del Passo delle Radici sono caduti oltre 10 centimetri nella notte. I tecnici della Provincia di Modena sono al lavoro con i mezzi spartineve dalle prime ore di questa mattina, domenica 14 marzo, per mantenere le strade interessate dalla nevicata, aperte al transito e sgombre.

Al momento tutte le strade di montagna sono percorribili e prosegue l'attività controllo da parte dei tecnici per le possibili gelate notturne, in caso di calo delle temperature.

Su tutte le strade è in vigore l'obbligo di circolazione con catene o gomme da neve; i tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano comunque prudenza, perché in presenza di temperature particolarmente rigide l'effetto del sale si attenua fino a diventare nullo; in caso di neve e ghiaccio c'è l'obbligo di catene e o gomme da neve.