Risveglio bianco per l'alto Appennino, caduti oltre 20cm di neve

Nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 Aprile la neve è tornata sull'Appennino modenese. Sulla vetta del Cimone si segnalano depositi importanti, mentre anche strade e case dei comuni di alta montagna sono state imbianzate: da Sestola a Pievepelago, Fiumalbo e Frassinoro. Sono caduti oltre 20 centimetri di neve nella zona sopra Piandelagotti, fino al Passo delle Radici.

I tecnici della Provincia sono impegnati dalle prime ore di questa mattina, venerdì 14 Aprile, per assicurare la piena percorribilità delle strade interessate dalle nevicate, che risultano tutte aperte e percorribili.

Per tenere pulita la rete di oltre 900 chilometri di strade provinciali, la Provincia dispone di 165 mezzi di cui 115 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 62 sono in montagna e 53 in pianura. I mezzi spargisale sono 27 (13 in montagna e 14 in pianura), più nove di proprietà della Provincia, oltre a 14 mezzi “combinati” cioè sia spartineve che spargisale; a questi si aggiungono due turbine di proprietà della Provincia utilizzate in genere per tenere aperte le strade provinciali sul crinale nella zona di Frassinoro in particolare al passo delle Radici.