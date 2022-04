Neve in Appennino, nella notte 15 cm al passo delle Radici

Sono caduti nella notte circa 15 centimetri di neve nella zona del passo delle Radici nel Comune di Frassinoro. I tecnici della Provincia sono usciti questa mattina con i mezzi spartineve per pulire le strade più interessate dalla nevicata, come la strada provinciale 324 proprio nella zona del Passo.

Attualmente tutte le strade risultano aperte e transitabili. Nella serata di oggi effettueranno controlli con eventuale salatura delle strade a rischio di gelate notturne, in ogni caso i tecnici raccomandano prudenza per chi si mette alla guida, specialmente nelle ore serali e notturne.

Per tenere pulita la rete di oltre 900 chilometri di strade provinciali, la Provincia dispone quest'anno di 165 mezzi di cui 115 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 62 sono in montagna e 53 in pianura.

I mezzi spargisale sono 27 (13 in montagna e 14 in pianura), più nove di proprietà della Provincia, oltre a 14 mezzi “combinati” cioè sia spartineve che spargisale; a questi si aggiungono due turbine di proprietà della Provincia utilizzate in genere per tenere aperte le strade provinciali sul crinale nella zona di Frassinoro in particolare al passo delle Radici.