Nevicate in Appennino, strade percorribili e impianti aperti

Si è appena concluso un fine settimana leggermente nevoso, che ha portato decine di centimetri di neve in alcune zone dell'Appennino.

Neve sul Cimone

Nella zona sud della provincia di Modena, con l'ultima nevicata di domenica 7 gennaio, tra Montecreto, Sestola e Le Polle, sono 60 i cm di neve raggiunti in quota. Una nevicata abbondante, con gli impianti sciistici del comprensorio aperti. La neve non ha invece attecchito nei principali centri urbani dell'alto Appennino, dove le strade rimangono percorribili.

Viabilità regolare

Sono oltre 35 centimetri di neve nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 gennaio sulla strada provinciale 324 a Frassinoro nella zona tra San Pellegrino in Alpe e il Passo delle Radici, comportando l’uscita dei mezzi della Provincia la pulizia della strada. I tecnici raccomandano prudenza per chi si mette alla guida, specialmente nelle ore pomeridiane e serali, ricordando inoltre l’obbligo di montare pneumatici invernali o di avere catene a bordo. Sulle altre strade della rete provinciale non si registrano accumuli nevosi.

Strade complessivamente pulite anche al passo dell'Abetone, ma si raccomanda ovviamente prudenza.