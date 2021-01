Neve in Appennino, al lavoro per rimozione alberi caduti

Chiusa temporaneamente al transito via Ragazzi del '99 per la rimozione di un un'albero caduto sulla sede stradale e per la messa in sicurezza dei cavi Telecom danneggiati.

Intanto i Vigili del Fuoco volontari e permanenti delle sedi montane della provincia sono impegnati nel ripristino delle strade dopo le intense nevicate.

Impegnati soprattutto per la rimozione di alberi pericolanti e per la verifica coperture dei fabbricati sollecitate da peso neve.