Neve su Modena e su buona parte della provincia, nessun disagio

Come previsto nei giorni scorsi la neve ha fatto capolino nella giornata di oggi in quasi tutta la provincia modenese, pianura compresa. I fiocchi stanno cadendo anche copiosi un po' dappertutto, con maggiori conseguenze ovviamente sulle zone di montagna. Ancora non si registrano disagi di rilievo, ma molto dipenderà dalle prossime ore, nelel quali tuttavia la perturbazione dovrebbe affievolirsi.

La viabilità è regolare nel capoluogo e su tutta la provincia, mentre maggiori difficoltà si segnalano ne Frignano e nell'alto Appennino

Le previsioni

Dalle previsioni, la perturbazione che sta attraversando tutto il centro-nord non è destinata a durare a lungo. Già da domani lunedì 11 gennaio, dovrebbe ritornare il cielo sereno, con temperature che però scenderanno ulteriormente. Questo scenario si protrarrà per tutta la settimana con l'ingresso di una nuova perturbazione previsto per la successiva.