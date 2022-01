Neve sulle montagne modenesi, qualche fiocco cade anche sulla città

Dopo "l'asitnenza" durante le festività natalizie e una ripresa delle precipitazioni nevose nei giorni scorsi, anche oggi la neve è tornata a cadeere sulla montagna e sualla collina modenese. A metà mattina qualche fiocco si è affacciato anche sulla pianura.

Si tratta tuvvaia di una "imbiancata" molto passggera: sono infatti previste schiarite nelle prossime ore pomeridiane. Durante la giornata di oggi la temperatura massima è prevista di 2°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 454m.

Unimore ha registrato 1.1°C presso l'Osservatorio di Piazza Roma, mentre temperature più basse in periferia: 0.7°C a Campus DIEF e -0.4°C presso Via Caruso.

Domani sono previste nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge o nevicate. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1076m. Attenzione alle possibili gelate.