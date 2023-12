A Modena caduto un centimetro di neve, che mancava da tre anni. Nel 2015 l'ultima vera nevicata

La debolissima nevicata dei giorni scorsi - nella notte fra lunedì e martedì - ha riportato un sottile manto bianco in città. Un modestissimo e singolo centimetro, come ha rilevato l'Osservatorio Geofisico di Unimore, che monitora attentamente anche questo fenomeno meteorologico sempre più raro.

Come rileva l'osservatorio, infatti, la nevicata ha interrotto una sequenza di ben 1026 giorni senza neve misurabile a Modena. L'ultima volta che abbiamo assistito a una nevicata di questemodeste proporzioni risale al 13 febbraio 2021, anch'essa con appena 1 cm di deposito. Per trovare una nevicata più significativa, dobbiamo risalire al 13 dicembre 2019, quando caddero ben 4 cm di neve. Un evento più cospicuo, con 32 cm di neve in un solo giorno, manca addirittura dal 6 febbraio 2015.

L'Osservatorio posto sul torrione di Palazzo Ducale rileva che il record del periodo più lungo senza nevicate misurabili dal 1830 apparteneva al periodo dal 20 dicembre 1919 al 29 dicembre 1921, con 741 giorni senza nevicate. Un altro periodo significativo senza neve si verificò dal 2 gennaio 1994 al 12 dicembre 1995, con 710 giorni. Il periodo 2021-2023 si è rivelato quindi il più lungo lasso di tempo senza neve in città.

"La neve a Modena è oggetto di meticolosa misurazione da parte dell'Osservatorio Geofisico, rivelando una marcata variabilità tra periodi senza neve e intensi episodi nevosi. Tuttavia, si nota una chiara tendenza al calo della nevosità negli ultimi anni. Dopo una fase di ripresa tra l'inizio degli anni 2000 e il 2015, la neve a Modena si è fatta rara e poco consistente", evidenziano gli esperti Unimore.