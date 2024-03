Nidi d’infanzia di Formigine: al via le iscrizioni

A partire da giovedì 4 aprile e fino a martedì 23 sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia e ai servizi educativi integrativi per l'anno educativo 2024/2025.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente online accedendo al sito del Comune di Formigine (“servizi online”) con le credenziali SPID o CIE. Il personale del Servizio istruzione è a disposizione di coloro i quali necessitano di supporto, prendendo un appuntamento presso lo Sportello del Cittadino (sito in via Unità d’Italia 26) al numero 059/416167.

I servizi educativi integrativi sono organizzati all’interno del Centro per bambini e famiglie “Villa Bianchi” di Casinalbo e sono dedicati ai bambini da 0 a 12 mesi (servizio Primi Passi) e a quelli da 12 a 36 mesi (Centro Bambini e Famiglie tradizionale). La frequenza è riservata a chi non è iscritto ad altri servizi educativi per la prima infanzia.

I servizi educativi per la prima infanzia hanno invece una capienza che ammonta a 272 posti messi a disposizione dal Comune per le famiglie, dei quali 159 in concessione, 49 a gestione diretta e 64 convenzionati nei nidi privati. A questi, si aggiungono 65 posti privati presso i gestori dei servizi già in concessione/convenzione con il Comune. Con l’obiettivo di aumentare sempre di più i posti a disposizione delle famiglie, lo scorso anno è stato inaugurato il nido Colibrì in via Sant’Onofrio ed è stato convenzionato con il Comune da gennaio 2024. Nel frattempo sono in via di conclusione i lavori di adeguamento sismico del nido Alice di Corlo che riprenderà l’attività educativa da settembre 2024.

Ad iscrizioni avvenute potrà essere valutata, compatibilmente con le risorse di bilancio e con la eventuale riproposizione da parte della Regione Emilia-Romagna della misura volta all’ampliamento dei posti dei nidi d’infanzia, la possibilità di aumentare per il prossimo anno educativo i posti in concessione e/o convenzione.