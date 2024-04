Nidi d’Infanzia di Sassuolo: al via le iscrizioni per l’anno 2024/2025

A partire da domani, giovedì 4 aprile e fino al 22 aprile, saranno aperte le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia per l’anno educativo 2024/2025. Potranno presentare domanda i genitori dei bambini nati negli anni 2022, 2023 e anche i genitori dei bambini nati o che nasceranno entro il 30 giugno 2024.

“Nel prossimo anno educativo 2024/2025- specifica l'Assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Borghi- si potranno accogliere, grazie anche a ulteriori contributi regionali, complessivamente ben 110 nuove domande nelle strutture comunali e nelle strutture private e convenzionate che risultano così suddivise: Nido Parco, 2 sezioni presso sede provvisoria Via Madre Teresa,24; n.1 sezione sede provvisoria Scuola dell’infanzia Peter Pan Braida Mezzavia); Nido San Carlo (via S. Marco), Nido S.Agostino (via Udine), 7 private convenzionate: Babygiò (via Cavallotti), Cipì (via Castelfidardo) I Folletti (via Milazzo) Il Girotondo (via Montanara) e Il Sole e la Luna (via Mazzini),San Giuseppe(Via Farosi), Gesù Bambino(via SS Consolata).

Grazie infatti agli ulteriori 36 posti in più aggiunti solo in quest’ultimo anno scolastico i posti di nido previsti complessivamente per l’anno educativo 2024-2025 saliranno a 253 tra nidi comunali e convenzionati tutti disponibili per i genitori inseriti in graduatoria comunale e questo aumento permetterà a più famiglie di poter inserire i propri bambini, anche piccolissimi, al nido”.

Ci saranno poi ulteriori posti “privati” presso le 7 strutture per i fuori graduatoria .

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line sul portale

Per informazioni è possibile telefonare ai numeri: 0536-880691 o inviare email al seguente indirizzo: pubblica_istruzione@comune.sassuolo.mo.it Informazioni più dettagliate sono scaricabili dal sito Internet del Comune di Sassuolo (Servizi / Scuola e nidi / nidi d'infanzia (0 - 3 anni): nido e prolungamento orario.