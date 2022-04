Nidi d'infanzia: si aprono le visite e le iscrizioni

A partire da sabato 9 aprile, tornano dopo due anni le visite ai nidi d’infanzia sul territorio comunale di Formigine, ai fini delle relative iscrizioni a partire dal 14 aprile.

Per i nidi comunali (sia a gestione diretta che in concessione) la prenotazione per la visita si può effettuare al numero 3281505289. Sul sito Internet del Comune sono disponibili tour virtuali, anche per i nidi privati convenzionati (Il grillo parlante, Le farfalle, Don Franchini).

Le domande di iscrizione per i nidi e i servizi educativi integrativi presso il Centro per le famiglie (Centro per bambini e genitori e Primi Passi) per l’anno educativo 2022/2023 possono essere presentate solo online, accedendo con l'identità digitale SPID o la CIE (Carta di Identità Elettronica) al portale Entranext a partire dal 14 aprile e fino al 30 aprile, come verrà comunicato a tutte le famiglie interessate attraverso una lettera postale.

Il personale comunale è a disposizione per coloro i quali non hanno la strumentazione necessaria per la compilazione del modulo online o chi non ha le credenziali SPID, presso lo Sportello del Cittadino di via Unità d’Italia. In questo caso, è necessario prendere appuntamento, telefonando al numero 059/416167.

