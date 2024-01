Al nido Barchetta 10 posti aggiuntivi destinati a lattanti, bambini da 3 a 12 mesi di età

Come annunciato dall’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi e stabilito dalla Giunta, dal mese di febbraio saranno disponibili 10 posti aggiuntivi destinati a lattanti, bambini da 3 a 12 mesi di età, al nido d’infanzia comunale Barchetta, in via Barchetta 75 a Modena. Le famiglie interessate devono presentare domanda entro lunedì 22 gennaio. La buona notizia è affidata a un sms sul cellulare dei genitori, che annuncia l’arrivo di una “email importante”.

È il modo più rapido escogitato dal Settore Istruzione per spiegare ai genitori dei bambini residenti nati dall’1 gennaio al 31 ottobre 2023, che hanno partecipato al bando comunale 2023/2024 nei termini in lista di attesa e sono in graduatoria, come ottenere l’assegnazione di uno dei nuovi posti disponibili.

Nell’email inviata dall’ufficio ammissioni dei Servizi educativi nella mattinata di lunedì 15 gennaio c’è anche il modulo che gli interessati devono compilare e inviare, sempre per posta elettronica (nidi.infanzia@comune.modena. it). L'assegnazione avverrà sulla base del punteggio già assegnato in sede di bando.

Al nido comunale Barchetta funzionano attualmente due sezioni: una di medi (12-24 mesi) e una di grandi (24-36 mesi) a quali cui si aggiunge quindi anche una sezione riservata ai lattanti grazie a un percorso condiviso con le educatrici. La sezione lattanti, accogliendo bambini molto piccoli, richiede infatti un’organizzazione specifica di spazi e attrezzature e comporta un alto rapporto bambini/educatori, ma risponde all’esigenza delle mamme che devono rientrare al lavoro.

Inoltre, dopo un percorso di condivisione con il Coordinamento pedagogico e il personale della struttura interessata, il Settore Servizi educativi ha individuato anche la struttura in cui, da settembre, saranno disponibili ulteriori 10 posti nido accessibili attraverso il nuovo bando 2024/2025 che sarà pubblicato all’inizio del mese di marzo. Si tratta del plesso scolastico Villaggio Giardino di via Luigi Pasteur, dove il percorso per la realizzazione della nuova sezione di nido è già stato avviato con il personale del servizio.

Procede infine l’iter per realizzare il nuovo nido Magenta grazie alle risorse ottenute con un finanziamento Pnrr.

“Confermiamo in tal modo il massimo impegno dell’amministrazione comunale per potenziare, ampliandolo, il servizio di nido – afferma l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi - Siamo infatti convinti che questa sia la direzione da seguire per il benessere dei bambini, che trovano in un nido di qualità un supporto fondamentale allo sviluppo e per rispondere alle esigenze di conciliazione delle famiglie, riducendo quindi le liste d’attesa e offrendo a quante lo desiderano questa opportunità”.

Da inizio legislatura i posti al nido accessibili tramite bando comunale sono aumentati complessivamente di circa 145 unità, quasi un centinaio nelle strutture convenzionate grazie alle risorse della manovra regionale per ridurre le liste d’attesa e del Comune, che ha lavorato per stabilizzare e ampliare i posti aggiuntivi nell’ambito di Modena Zerosei. Oltre a favorire il percorso di accreditamento dei posti nel privato, l’amministrazione ha anche sostenuto l’offerta di nuovi posti per la fascia 0-3 anni nelle scuole Fism, anche tramite la trasformazione di quelli per l’infanzia non utilizzati.

“Per ampliare i posti al nido, di cui c’è forte richiesta, a differenza della scuola d’infanzia che è abbondantemente coperta – continua l’assessora Baracchi - ci muoviamo nell’ambito di tutto il sistema integrato di Modena Zerosei. Dopo aver lavorato sui convenzionati e sul privato accreditato, i nuovi posti vengono ora realizzati in due strutture comunali, sempre all’interno dell’intera programmazione dei servizi educativi 0/6, con grande attenzione al monitoraggio dell’andamento demografico, della domanda e della professionalità del nostro personale”.