Con "I pulcini di Santa Caterina" arriva il nido alla scuola "Cuore immacolato di Maria"

A sessantatrè anni dalla sua nascita, la scuola dell'infanzia Cuore Immacolato di Maria - nata nel 1961 per volontà di Don Sergio Mantovani, il 'cappellano dei piloti', e del pilota della Maserati Jean Behra - inaugura nella sede storica di via Santa Caterina 21 la sua prima sezione del nido: "I pulcini di Santa Caterina". Uno spazio di oltre 130 metri quadri più altri 200 circa di giardino per un investimento (sostenuto dalla Parrocchia e dalla Diocesi) che si aggira intorno ai 100mila euro. Arredi a misura di bebè in legno chiaro - acquistati grazie a un importante contributo della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero di Modena - che dividono l'ampio spazio della sezione in piccole nicchie nelle quali i bimbi possono scegliere a quale tipo di esperienza dedicarsi. In giardino un ulivo, "simbolo della nascita del nido", le parole della coordinatrice del polo scolastico Clara Orlandi.

A completare il quadro da settembre, quando prenderà ufficialmente il via il primo anno scolastico della sezione, 21 piccoli tra i 9 e i 36 mesi e tre educatrici che si vanno ad aggiungere ai 75 bambini dell'infanzia e alle loro otto educatrici. "Crediamo fortemente che per i bambini sia un grande investimento in termini educativi poter crescere in una sezione mista, dove i più grandi diventano fratelli maggiori dei più piccini", il commento di Don Alberto Zironi, presidente provinciale della Federazione Italiana delle Scuole Materne. Una tradizione, quella delle classi miste, che la scuola porta avanti con convinzione anche nelle classi dell'infanzia. Per quanto riguarda la rete FISM, "parliamo di 68 scuole nella provincia di Modena - da Fiumalbo a Mirandola - di cui una trentina con anche sezioni del nido, per un totale di circa 5mila bambini", spiega Zironi.

Come all'inaugurazione della scuola dell'infanzia il 3 settembre 1961 - alla quale parteciparono diversi piloti dell'epoca, tra cui Manuel Fangio e Stirling Moss -, al taglio del nastro per "I pulcini di Santa Caterina" era presente il pilota Sergio Campana, vincitore del titolo nazionale di Formula 3 nel 2011. "Anche Don Sergio da lassù sarà contento di quello che oggi stiamo inaugurando, che è una dimostrazione di continuità con il passato", il suo commento. "La nuova sezione del nido - ha confermato Clara Orlandi - nasce proprio dalla volontà di dare continuità al volere di Don Sergio Mantovani, portato avanti oggi da Don Carlo Bertacchini". Il quale ha aggiunto: "Oggi, con questa inaugurazione, confermiamo la tradizione di cui questa parrocchia si fa portatrice: rispondere ai bisogni del territorio, delle nostre famiglie e della comunità".

Per informazioni scrivere a maternascaterina@infinito.it oppure chiamare lo 059251457.