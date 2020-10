Niente domenica ecologica per la festa di Ognissanti

Domenica 1 novembre non sarà una domenica ecologica. In occasione della festa di Ognissanti, infatti, l’Amministrazione comunale di Modena ha revocato le limitazioni della circolazione previste dal piano antismog, in modo da consentire ai cittadini di recarsi agevolmente in visita ai cimiteri per la commemorazione dei defunti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La misura della domenica ecologica, che normalmente a Modena si applica tutte le domeniche (nell’ambito della manovra antismog prevista dal Piano integrato per la qualità dell’aria, Pair 2020, della Regione Emilia Romagna), viene sospesa, come previsto dall’ordinanza comunale, nelle domeniche festive o a ridosso di un giorno festivo.